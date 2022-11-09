Украинский ДТЭК попросил миллиарды долларов на ремонт электросети
Глава ДТЭК Тимченко: энергохолдингу нужны миллиарды долларов для ремонта электросети
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Украинскому энергохолдингу ДТЭК нужны миллиарды долларов для ремонта электросети, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
"Нам нужно оборудование на миллионы долларов для немедленного ремонта и миллиарды для долгосрочного, капитального ремонта сети… Мы обращаемся к странам и компаниям с просьбой помочь нам", — заявил Тимченко в интервью агентству Блумберг на конференции по климату COP27 в египетском Шарм-эш-Шейхе.
Он добавил, что ДТЭК был вынужден прекратить экспорт электроэнергии другим странам в Европе, чтобы сосредоточиться на поддержании внутренних поставок.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электричества.
https://1prime.ru/Energy/20221109/838759858.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.