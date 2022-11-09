МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Украинскому энергохолдингу ДТЭК нужны миллиарды долларов для ремонта электросети, заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. Министр экономики Украины призвала заменить Россию на рынке металлургии

"Нам нужно оборудование на миллионы долларов для немедленного ремонта и миллиарды для долгосрочного, капитального ремонта сети… Мы обращаемся к странам и компаниям с просьбой помочь нам", — заявил Тимченко в интервью агентству Блумберг на конференции по климату COP27 в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Он добавил, что ДТЭК был вынужден прекратить экспорт электроэнергии другим странам в Европе, чтобы сосредоточиться на поддержании внутренних поставок.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электричества.