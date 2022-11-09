МИНСК, 9 ноя — ПРАЙМ. Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в энергосеть после планово-предупредительного ремонта и последовавших после этого испытаний, сообщил в среду пресс-служба минэнерго. В Запорожской области назвали условие планирования запуска АЭС

Пресс-служба минэнерго 25 апреля этого года сообщала, что первый блок БелАЭС выведен в планово-предупредительный ремонт. Подчеркивалось, что важной частью работы станет частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива. В августе министерство сообщило, что ремонт завершен, на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть. Позже министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич говорил, что сроки включения в сеть скорректированы, принято решение о дополнительных работах и диагностике электрогенерирующего оборудования. Это обусловлено опытом эксплуатации аналогичных блоков других АЭС.

"Девятого ноября в 12.33 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. Идет поэтапный набор мощности — в настоящее время она составляет 400 МВт", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в соответствии с программой испытаний эксплуатация блока в ближайшее время будет осуществляться на разных уровнях мощности.