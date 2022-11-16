ВЕНА, 16 ноя — ПРАЙМ. План по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) является "абсолютно реалистичным", заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции в Вене. Работники Запорожской АЭС получили свою первую зарплату в России

"Я считаю, он абсолютно реалистичен", — сказал он, отвечая на вопрос, насколько реалистичным кажется ему план по созданию защитной зоны. Он также добавил, что предложение МАГАТЭ "очевидно", направлено на обеспечение ядерной безопасности.

По словам Гросси, переговоры по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС продолжаются.

"Я держу каналы для диалога открытыми", — заявил он, добавив, что "продолжающиеся переговоры имеют военную составляющую", они идут с обеими сторонами — российской и украинской.

Ноябрьская сессия Совета управляющих МАГАТЭ началась в среду. Согласно заявлению постпредства России, "самыми чувствительными" пунктами обсуждения станут Иран, Украина и объединение AUKUS.

Кроме того, Гросси сообщил, что на ноябрь и декабрь запланированы миссии МАГАТЭ на четыре украинские АЭС.

"На ноябрь и декабрь запланированы четыре миссии на четыре другие (помимо Запорожской АЭС — ред.) атомные электростанции на Украине", — заявил он.