МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Необходимо как можно скорее договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. В МАГАТЭ считают план по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС реалистичным

"Продолжаются переговоры о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Мы находимся в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ и лично с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси по данному вопросу. Разделяем его мнение, что это необходимо сделать как можно быстрее", — сказал он.

По словам Вершинина, руководство секретариата МАГАТЭ ведет диалог с Киевом, а МИД РФ прилагает все зависящие от него усилия для достижения этой договоренности.

Дипломат отметил, что говорить о параметрах зоны безопасности пока рано, обсуждаются несколько вариантов.

"Что касается конкретных параметров формирования зоны, то рассматривается несколько вариантов, но говорить о них — преждевременно. Главная цель, которую преследует создание "зоны" — предотвращение угроз, возникающих вследствие непрекращающихся атак режима Владимира Зеленского на станцию и её инфраструктуру, что может привести к техногенной катастрофе с непредсказуемыми последствиями", — пояснил он.

Вершинин добавил, что "в отношении присутствия экспертов ООН на ЗАЭС вопрос никогда не ставился". По его словам, вести мониторинг реализации договорённостей о "зоне", если они будут достигнуты, предполагается силами представителей МАГАТЭ, которые делают это уже и сейчас, так как находятся на станции на постоянной основе с начала сентября.

"В настоящее время на ЗАЭС присутствуют четыре специалиста из секретариата агентства, которые имеют доступ ко всем объектам на её территории, и у них есть возможность оперативно докладывать обо всем происходящем на ЗАЭС", — сообщил замглавы МИД.

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