МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ планирует обязать энергосбытовые компании отчитываться о финансовых расчетах с сетевыми компаниями, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на внесённый в Госдуму для обсуждения законопроект министерства о финансовом контроле над энергосбытовыми компаниями. Минэнерго зафиксировало снижение аварийности в сетях в 2022 году

Гарантирующие поставщики электроэнергии (ГП) и независимые энергосбытовые компании (ЭСК) будут обязаны отчитываться "о расчетах за электроэнергию и услуги по передаче электроэнергии", говорится в документе. А в пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в данный момент "оперативно реагировать и воздействовать" на недобросовестные компании, регуляторы не могут, а рост долгов воздействует на энергетическую отрасль негативно, поскольку сетевые компании из-за этого не могут проводить ремонтные работы.

Издание уточняет, что таким мониторингом финансового состояния и контролем исполнения обязательств займется не само министерство, а "Совет рынка" (регулятор энергорынков). И сбытовую компанию могут лишить статуса участника оптового энергорынка, если она не соответствует новым требованиям, касающихся обязательств. При этом сами конкретные требования и критерии пока разрабатываются, добавляет издание.

По словам источников газеты, в отрасли критикуют поправки Минэнерго, считая, что законопроект вводит избыточные требования и дублирует систему отчетности для ГП и ЭСК, которая уже работает несколько лет. "Сейчас особых проблем с оплатой услуг по передаче не наблюдается, задолженность стабильно снижается", — заявила “Коммерсанту” предправления Ассоциации ГП и ЭСК Наталья Невмержицкая. А в "Совете рынка" сообщал, что по итогам первых трёх кварталов года уровень расчетов за передачу электроэнергии составил 100%

Впрочем, в самом "Совете рынка" рассказали, что существующий мониторинг за деятельностью ГП и ЭСК не стимулирует к более ответственному подходу к оплате услуг передачи электроэнергии, поскольку ограничивается лишь наблюдением и обсуждением результатов на спецкомиссии. Именно этот недостаток и необходимо устранить, отметили там.

По данным издания, также и в "Россетях" поддерживают поправки Минэнерго и отмечают, что законопроект сможет создать основу, которая необходима для внедрения действенного механизма воздействия на недобросовестных ГП и ЭСК.