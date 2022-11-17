В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии
Энергокомпания ДТЭК: в Киеве начались экстренные отключения электроэнергии
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. В столице Украины начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.
Отмечается, что составленные ранее графики аварийных отключений пока не действуют.
"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — сказано в сообщении ДТЭК на ее официальном сайте.
https://1prime.ru/Energy/20221117/838850287.html
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