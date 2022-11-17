МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. В столице Украины начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. Украине не хватает компонентов для восстановления энергетики, сообщили СМИ

Отмечается, что составленные ранее графики аварийных отключений пока не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — сказано в сообщении ДТЭК на ее официальном сайте.