МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Группа "Россети" приступила к финальному этапу создания высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока (ВТСП) в Санкт-Петербурге. Ход работ по строительству линии, не имеющей аналогов в мире, проверил генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин в рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ, сообщили в компании. Госдума одобрила зеленые сертификаты в электроэнергетике

Главная особенность линии — "начинка" из сверхпроводника, у которого сопротивление стремится к нулю при "заморозке" ниже 77 К. Для охлаждения создана двухконтурная система криогенного обеспечения протяженностью 5 км. В основу решения легли разработки "Россети Научно-технического центра".

"Высокотемпературная сверхпроводимость — флагманская технология с огромными перспективами в электроэнергетике. Она обеспечивает передачу большой мощности при полном отсутствии потерь и позволяет в условиях плотной городской застройки сократить площадь отчуждаемой территории, необходимой для прокладки электрических сетей и строительства компактных и высокоэффективных центров питания. В настоящее время рассматриваются возможности масштабирования проекта. Кроме того, прорабатываются решения с применением ВТСП для вывода мощности с крупных объектов генерации", — отметил Рюмин.

Транзит протяженностью 2,5 километра свяжет подстанции Московского и Фрунзенского районов и позволит передавать до 50 МВт мощности на среднем напряжении 20 кВ. Проложено уже более 1,5 километров кабеля, одновременно энергетики строят преобразовательные устройства на подстанциях, которые войдут в состав энерготранзита. До конца 2023 года монтаж линии будет полностью завершен, все объекты введут в эксплуатацию.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.