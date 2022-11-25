МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Франция и Ирландия подписали соглашение о строительстве между странами подводной линии электропередачи Celtic Interconnector стоимостью 1,6 миллиардов евро, сообщает газета Financial Times. Власти Швейцарии обнародовали план по экономии электричества

Церемония подписания соглашения состоялась в ирландском посольстве в Париже, на ней присутствовали ирландский премьер-министр Михол Мартин и министр по вопросам окружающей среды Имон Райан. Ожидается, что 575-километровая ЛЭП мощностью 700 мегаватт сможет обеспечить энергией 450 тысяч домов в Ирландии и будет введена в эксплуатацию в следующем году.

При этом, новая линия электропередачи между французским департаментом Финистер и ирландским графством Корки позволит странам обмениваться "зеленой" энергией, отмечается в сообщении.

Глава национальной энергосистемы Ирландии Eirgrid Марк Фоули заявил, что в ближайшие 10 лет Ирландия построит новые мощности для выработки возобновляемой энергии в объеме 10 тысяч мегаватт, что позволит стране экспортировать энергию в Европу.