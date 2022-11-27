Киев может перейти на плановые отключения электричества, заявили на Украине
Не телеканале "Рада" заявили, что Киев может перейти на плановые отключения электричества
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В воскресенье украинская столица может запустить режим плановых отключений электроснабжения, заявили в воскресенье в эфире всеукраинского телеканала "Рада".
"Сегодня Киев может перейти к плановым отключениям электроснабжения, сообщает мэр города Виталий Кличко. На данный момент без света в Киеве 25% жителей, тепло вернули в 95% домов", — сказали в эфире телемарафона.
Украина испытывает большую нехватку в оборудовании для поддержки энергосистемы, мощных трансформаторов в резерве не осталось, а изготовление новых агрегатов может занять до полугода, заявил ранее экс-министр энергетики страны Иван Плачков.
https://1prime.ru/Energy/20221127/838963618.html
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