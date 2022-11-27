МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В воскресенье украинская столица может запустить режим плановых отключений электроснабжения, заявили в воскресенье в эфире всеукраинского телеканала "Рада". Киев получил от Евросоюза второй транш макропомощи

"Сегодня Киев может перейти к плановым отключениям электроснабжения, сообщает мэр города Виталий Кличко. На данный момент без света в Киеве 25% жителей, тепло вернули в 95% домов", — сказали в эфире телемарафона.

Украина испытывает большую нехватку в оборудовании для поддержки энергосистемы, мощных трансформаторов в резерве не осталось, а изготовление новых агрегатов может занять до полугода, заявил ранее экс-министр энергетики страны Иван Плачков.