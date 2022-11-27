МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В столице Украины снова действуют отключения света из-за возросшей нагрузки на систему электроснабжения, сообщили в воскресенье в Киевской областной военной администрации. В Кривом Роге остановили работу железной дороги на длительное время

"По состоянию на 10.30 увеличилась нагрузка на систему электроснабжения. Поэтому действуют отключения электроэнергии", — сказано в ее сообщении в Telegram-канале.

Ранее администрация проинформировала, что в ремонтные работы в системе электросетей Киева находятся на завершающей стадии.