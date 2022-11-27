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https://1prime.ru/Energy/20221127/838964361.html
В Киеве снова начали отключать электроэнергию
Энергосети
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. В столице Украины снова действуют отключения света из-за возросшей нагрузки на систему электроснабжения, сообщили в воскресенье в Киевской областной военной администрации. "По... ПРАЙМ, 27.11.2022
энергетика, энергосети, новости, украина, киев, энегроснабжение, отключение электричества
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В столице Украины снова действуют отключения света из-за возросшей нагрузки на систему электроснабжения, сообщили в воскресенье в Киевской областной военной администрации.
"По состоянию на 10.30 увеличилась нагрузка на систему электроснабжения. Поэтому действуют отключения электроэнергии", — сказано в ее сообщении в Telegram-канале.
Ранее администрация проинформировала, что в ремонтные работы в системе электросетей Киева находятся на завершающей стадии.