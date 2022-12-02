Премьеры Венгрии и Словении открыли линию электропередач
Премьеры Венгрии и Словении Орбан и Голоб открыли общую линию электропередач
Читать 1prime.ru в
БУДАПЕШТ, 2 дек — ПРАЙМ. Премьер министр Венгрии Виктор Орбан и его словенский коллега Роберт Голоб открыли высоковольтную линию электропередач, которая соединяет венгерскую и словенскую системы, сообщил глава венгерского правительства.
"Сегодня открываем высоковольтную линию электропередач, связывающую Венгрию и Словению. Мы связываем венгерскую и словенскую энергосистемы. Выход из кризиса — сотрудничество вместо санкций", — написал Орбан в соцсетях.
Строительство ЛЭП началось в октябре 2020 года также в присутствии Орбана и тогдашнего премьер-министра Словении Янеза Янши.
https://1prime.ru/Energy/20221202/839039691.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.