БУДАПЕШТ, 2 дек — ПРАЙМ. Премьер министр Венгрии Виктор Орбан и его словенский коллега Роберт Голоб открыли высоковольтную линию электропередач, которая соединяет венгерскую и словенскую системы, сообщил глава венгерского правительства. Венгрия рассчитывает на экономический рост в 2023 году

"Сегодня открываем высоковольтную линию электропередач, связывающую Венгрию и Словению. Мы связываем венгерскую и словенскую энергосистемы. Выход из кризиса — сотрудничество вместо санкций", — написал Орбан в соцсетях.

Строительство ЛЭП началось в октябре 2020 года также в присутствии Орбана и тогдашнего премьер-министра Словении Янеза Янши.