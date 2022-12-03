МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Экстренные графики отключения света начали действовать в Одесской области Украины, сообщил в субботу советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, который были сложены ранее, в настоящее время не действуют", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в минэнерго Украины сообщали, что уполномоченные представители власти проверят энергокомпании региона из-за возросшего числа жалоб потребителей на несоблюдение графиков ограничения электричества.
https://1prime.ru/Energy/20221203/839041358.html
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