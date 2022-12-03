МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. В Киеве в субботу начались экстренные отключения света, сообщили в энергокомпании ДТЭК "Киевские электросети". В Одесской области ввели экстренные отключения электричества

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго"… делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — сказано в сообщении на сайте компании.

Ранее в минэнерго Украины сообщали, что уполномоченные представители власти проверят энергокомпании региона из-за возросшего числа жалоб потребителей на несоблюдение графиков ограничения электричества.