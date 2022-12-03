МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. На переход к четким графикам плановых отключений света на Украине потребуются недели, заявил директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона. В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии

"Для того, чтобы перейти на плановые отключения, а у нас (на Украине — ред.) сейчас действуют и плановые, и аварийные отключения, нужно добавить в систему мощности. Для этого необходимо запустить ряд блоков, которые были остановлены после атаки, которая произошла во вторник. Над этим работаем, часть блоков уже работает. Также температура идет вниз, поэтому потребление увеличивается, поэтому количество мощности нужно еще больше", — заявил он.

По мнению Сахарука, с нынешним темпом Украина сможет выйти на плановые графики отключений света в ближайшие недели, "речь идет не о днях, а о неделях".

Днем ранее в минэнерго Украины сообщили, что из-за роста жалоб потребителей на несоблюдение графиков ограничения электричества областные энергетические компании будут проверять уполномоченные представители власти.

В среду "Укрэнерго" сообщала, что дефицит мощности в энергосистеме страны сократился до 27%, производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления электроэнергии в стране.