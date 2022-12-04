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2022
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В трех регионах Украины продолжаются экстренные отключения света
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. В Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины продолжаются экстренные отключения света, сообщили в энергетической компании Украины ДТЭК. "В Киеве происходят экстренные... ПРАЙМ, 04.12.2022
энергетика, энергосети, новости, украина, киев, одесская область, днепропетровская область, экстренные отключения света
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины продолжаются экстренные отключения света, сообщили в энергетической компании Украины ДТЭК.
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", — сказано в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".
В ДТЭК "Одесские электросети" и "Днепровские электросети" сообщили, что в этих регионах также действуют экстренные отключения света.
Накануне в ДТЭК "Киевские электросети" также сообщали об экстренных отключениях света в Киеве и Одесской области.