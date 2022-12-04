МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины продолжаются экстренные отключения света, сообщили в энергетической компании Украины ДТЭК. В ДТЭК рассказали, когда Украина выйдет на плановые отключения света

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", — сказано в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

В ДТЭК "Одесские электросети" и "Днепровские электросети" сообщили, что в этих регионах также действуют экстренные отключения света.

Накануне в ДТЭК "Киевские электросети" также сообщали об экстренных отключениях света в Киеве и Одесской области.