МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Россия продолжает контакты с МАГАТЭ, главное — прекратить чреватые огромными рисками обстрелы со стороны вооруженных формирований киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг Запорожской АЭС. В Кремле оценили слова Шольца об "эффективности" антироссийских санкций

"По этой теме я единственное, что могу сказать, мы продолжаем наши контакты с МАТАТЭ и будем продолжать их дальше", — сказал он.

Песков подчеркнул, главное — прекратить "чреватые огромной опасностью обстрелы украинскими вооруженными силами территории АЭС".