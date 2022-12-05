Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по Запорожской АЭС, заявили в Кремле
Песков: Россия контактирует с МАГАТЭ по ЗАЭС и считает главным прекращение обстрелов ВСУ
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Россия продолжает контакты с МАГАТЭ, главное — прекратить чреватые огромными рисками обстрелы со стороны вооруженных формирований киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг Запорожской АЭС.
"По этой теме я единственное, что могу сказать, мы продолжаем наши контакты с МАТАТЭ и будем продолжать их дальше", — сказал он.
Песков подчеркнул, главное — прекратить "чреватые огромной опасностью обстрелы украинскими вооруженными силами территории АЭС".
https://1prime.ru/Energy/20221205/839055686.html
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