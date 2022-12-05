КИШИНЕВ, 5 дек — ПРАЙМ. Молдавская ГРЭС, которая находится в непризнанном Приднестровье, может полностью обеспечить потребности Молдавии в электроэнергии, что позволит ей отказаться от закупок в Румынии, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Молдавия хочет договориться с Приднестровьем о закупке электроэнергии

В субботу Спыну сообщил, что в декабре Кишинев вернется закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения, отказавшись распределять в регион российский газ (5,7 миллиона кубометров в сутки), необходимый в том числе и для обеспечения работы турбин станции. Вице-премьер подчеркнул, что компания "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Стороны договорились о поставках Молдавии электричества по цене 73 доллара за 1 МВт/ч. До 1 ноября Кишинев покупал у Молдавской ГРЭС электроэнергию по цене 62 доллара за 1 МВт/ч.

"На данный момент у нас есть договоренность, что Молдавская ГРЭС будет поставлять нам 100% необходимой электроэнергии, существует возможность, что нам вообще не придется закупать электроэнергию в Румынии. Они получат 5,7 миллиона кубометров газа в сутки, этого будет достаточно", – заявил Спыну на пресс-конференции, комментируя, будет ли республика закупать электроэнергию в Румынии в январе.

По его словам, Тирасполь и Кишинев договорились о поставках электроэнергии на четыре месяца — с декабря по март. Соответствующий контракт не подписан лишь потому, что Кишинев в конце каждого месяца узнает, сколько газа у него будет на следующий месяц. Только после этого можно проанализировать, хватит ли голубого топлива на выработку электроэнергии.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.