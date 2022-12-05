МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Энергосистема Молдавии столкнулась с трудностями, жителям грозят массовые отключения, заявили в госпредприятии республики "Молдэлектрика". В Молдавии заявили, что ПМР может полностью обеспечить ее электроэнергией

"Молдэлектрика" сообщает о нарушениях в энергосистеме. Возможны отключения", — следует из публикации компании.

Многие населенные пункты Молдавии в ноябре столкнулись с отключением электричества.

Вице-премьер республики Андрей Спыну 3 декабря сообщил, что Кишинев вернется к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения, отказавшись распределять в регион российский газ (5,7 миллионов кубометров в сутки), необходимый в том числе и для обеспечения работы турбин станции.

Замглавы молдавского правительства подчеркнул, что компания "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Стороны договорились о поставках Молдавии электричества по цене 73 доллара за 1 МВт/ч.