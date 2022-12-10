МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, тысячи абонентов остались без света, сообщили в городском совете Одессы. На Украине ожидают спад экономики страны на 33,2 процента в 2022 году

"Повреждены объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. Без света остались тысячи потребителей", — сказано в сообщении в Telegram-канале горсовета.

Ранее сообщалось, что в Одессе 10 декабря не будет ходить электротранспорт из-за лимита на потребление электроэнергии.

"В связи с лимитами на потребление электроэнергии сегодня электротранспорт в городе работать не будет", — сообщил горсовет в Telegram-канале.

Проблемы с транспортом в Одессе фиксируют регулярно, он не курсирует в полном объеме либо полностью остановлен с 1 декабря. Власти призывают жителей выбирать альтернативные способы перемещения по городу.