МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, тысячи абонентов остались без света, сообщили в городском совете Одессы.
"Повреждены объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. Без света остались тысячи потребителей", — сказано в сообщении в Telegram-канале горсовета.
Ранее сообщалось, что в Одессе 10 декабря не будет ходить электротранспорт из-за лимита на потребление электроэнергии.
"В связи с лимитами на потребление электроэнергии сегодня электротранспорт в городе работать не будет", — сообщил горсовет в Telegram-канале.
Проблемы с транспортом в Одессе фиксируют регулярно, он не курсирует в полном объеме либо полностью остановлен с 1 декабря. Власти призывают жителей выбирать альтернативные способы перемещения по городу.
https://1prime.ru/Energy/20221210/839125395.html
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