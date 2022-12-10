МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В Полтавской области Украины 10 декабря вновь перешли к почасовым графикам отключения электроэнергии в связи с получением больших лимитов ее потребления, сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Лунин. В "Укрэнерго" назвали сроки перехода на плановые отключения электроэнергии

"Сегодня Полтавщина вернулась к почасовым графикам. Облэнерго смогло применить этот график, потому что на 10 декабря область получила от "Укрэнерго" большие лимиты потребления электроэнергии", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в регионе действовали аварийные и экстренные графики отключения электроэнергии. При этом власти исключили котельные из перечня помещений, где отключают электричество, чтобы тепло поступало потребителям беспрерывно.