МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В Полтавской области Украины 10 декабря вновь перешли к почасовым графикам отключения электроэнергии в связи с получением больших лимитов ее потребления, сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Лунин.
"Сегодня Полтавщина вернулась к почасовым графикам. Облэнерго смогло применить этот график, потому что на 10 декабря область получила от "Укрэнерго" большие лимиты потребления электроэнергии", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в регионе действовали аварийные и экстренные графики отключения электроэнергии. При этом власти исключили котельные из перечня помещений, где отключают электричество, чтобы тепло поступало потребителям беспрерывно.
https://1prime.ru/Energy/20221210/839125758.html
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