МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В Одессе и области наблюдается сложная ситуация с электроснабжением, в городе отключены от света все потребители, кроме критической инфраструктуры, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.
"Ситуация с электроснабжением в области и городе Одесса сложная…. Отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры", — сказано в сообщении организации в Telegram-канале.
В ДТЭК также уточнили, что в населенных пунктах области на данный момент происходят экстренные отключения.
Ранее сообщалось о повреждении нескольких энергетических объектов в регионе.
https://1prime.ru/Energy/20221210/839126168.html
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