МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В Одессе и области наблюдается сложная ситуация с электроснабжением, в городе отключены от света все потребители, кроме критической инфраструктуры, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК. В Одесской области получили повреждения объекты энергоинфраструктуры

"Ситуация с электроснабжением в области и городе Одесса сложная…. Отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры", — сказано в сообщении организации в Telegram-канале.

В ДТЭК также уточнили, что в населенных пунктах области на данный момент происходят экстренные отключения.

Ранее сообщалось о повреждении нескольких энергетических объектов в регионе.