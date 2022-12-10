МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. В Херсоне без электроснабжения остались почти 2,6 тысячи абонентов, сообщил в субботу назначенный Киевом начальник Областной военной администрации региона Ярослав Янушевич. ДТЭК назвала ситуацию с электроснабжением в Одессе и области сложной

"Из-за повреждения линий электропитания в Херсоне снова остались без света центр города, Шуменский микрорайон и поселок Степановка. Электроэнергии нет у 2549 абонентов", — написал он в своем Telegram-канале.

Янушевич добавил, что ремонтные бригады энергетиков уже начали восстановительные работы.

На данный момент правобережная часть Херсонской области, в том числе и город Херсон, находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.