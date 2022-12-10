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2022
https://1prime.ru/Energy/20221210/839126594.html
На всей территории Судана прекратилась подача электричества, сообщили СМИ
Энергосети
Новости
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. На всей территории Судана в субботу прекращена подача электроэнергии из-за неполадок на ГЭС, сообщила газета al-Rakoba. "Авария на ГЭС Меруи привела к отключению электричества... ПРАЙМ, 10.12.2022
энергетика, энергосети, новости, судан, гэс, авария, подача электричества
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАИР, 10 дек — ПРАЙМ. На всей территории Судана в субботу прекращена подача электроэнергии из-за неполадок на ГЭС, сообщила газета al-Rakoba.
"Авария на ГЭС Меруи привела к отключению электричества во всем Судане", — сказано в сообщении издания.
По данным al-Rakoba, находящаяся на севере страны ГЭС подает электроэнергию почти на всю страну, лишь некоторые города получают электричество за счет ТЭС.