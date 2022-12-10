КАИР, 10 дек — ПРАЙМ. На всей территории Судана в субботу прекращена подача электроэнергии из-за неполадок на ГЭС, сообщила газета al-Rakoba. Названа главная угроза для продовольственной безопасности в Африке

"Авария на ГЭС Меруи привела к отключению электричества во всем Судане", — сказано в сообщении издания.

По данным al-Rakoba, находящаяся на севере страны ГЭС подает электроэнергию почти на всю страну, лишь некоторые города получают электричество за счет ТЭС.