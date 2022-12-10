МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Киев рассчитывает в ближайшее время получить из Азербайджана первую партию электрооборудования весом 52 тонны, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Медведев прокомментировал снос памятников Пушкину и Суворову на Украине

"Спасибо нашим азербайджанским друзьям за такую быструю реакцию на мою просьбу о помощи энергетическому сектору Украины в эти сложные времена. Ожидаем в ближайшее время получения отправленной сегодня из Азербайджана первой партии груза электрооборудования весом более 52 тонн, которая содержит силовые трансформаторы и генераторы для ремонта и поддержания работы энергетической инфраструктуры Украины", — написал он в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская соцсеть).

Вооруженные Силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.

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