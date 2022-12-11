МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Украинская энергокомпания ДТЭК пояснила, что информация о сроках восстановления энергетических объектов региона в течение нескольких месяцев, касается лишь только восстановления высоковольтных сетей и подстанций, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram. Совет ЕС согласовал выделение Украине кредитов на 18 миллиардов евро

"Просьба сохранять спокойствие. Информация касается полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций оператора системы распределения. Энергетики ДТЭК Одесские электросети и НЭК Укрэнерго объединили усилия и работают вместе 24/7, чтобы как можно скорее была возможность поочередно подавать питание всем жителям города и области", — процитировало издание заявление ДТЭК.

Ранее департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергообъектов региона может потребоваться несколько месяцев.

ДТЭК ранее сообщила, что ситуация с электроснабжением в Одесской области сложная, в Одессе от электричества отключены все потребители, кроме критической инфраструктуры.