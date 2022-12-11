В Днепропетровской области повреждены солнечные панели и электросети
В Днепропетровской области получили повреждения солнечные панели, электросети и газопроводы
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В Красногригорьевской общине Днепропетровской области в результате взрыва получили повреждения 50 солнечных панелей, линии электросетей и газопроводы, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"В Красногригорьевской общине повреждены… 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных сооружений, газопроводы и линии электропередач. Без света и воды остались три деревни. Аварийные бригады уже приступили к работе", — написал он в своем Telegram-канале.
Резниченко добавил, что в Никополе получили повреждения несколько административных зданий.
https://1prime.ru/Energy/20221211/839129486.html
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