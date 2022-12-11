МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В Красногригорьевской общине Днепропетровской области в результате взрыва получили повреждения 50 солнечных панелей, линии электросетей и газопроводы, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Валентин Резниченко. ДТЭК уточнила сроки восстановления электроснабжения в Одесской области

"В Красногригорьевской общине повреждены… 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных сооружений, газопроводы и линии электропередач. Без света и воды остались три деревни. Аварийные бригады уже приступили к работе", — написал он в своем Telegram-канале.

Резниченко добавил, что в Никополе получили повреждения несколько административных зданий.