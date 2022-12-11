В Одесской области применяют аварийные и экстренные отключения света
В Одесской области применяют аварийные и экстренные графики отключения электричества
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В Одесской области применяются аварийные и экстренные графики отключения электричества, при этом на всю критическую инфраструктуру подается электричество, сообщил в воскресенье представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"В регионе и городе продолжаются аварийные и экстренные отключения. Удалось удержать критическую инфрастуктуру в рабочем состоянии — есть водоподача и водоотведение, все объекты критической инфраструктуры запитаны", — заявил он в видео, опубликованном в Telegram-канале.
Братчук заверил, что постепенно электричество возвращается в дома потребителей как в Одессе, так и в области.
Ранее энергокомпания ДТЭК заверила, что информация о том, что на восстановление энергетических объектов региона может уйти до нескольких месяцев, касается лишь полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram.
https://1prime.ru/Energy/20221211/839129708.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.