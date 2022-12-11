МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В Одесской области применяются аварийные и экстренные графики отключения электричества, при этом на всю критическую инфраструктуру подается электричество, сообщил в воскресенье представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. ДТЭК уточнила сроки восстановления электроснабжения в Одесской области

"В регионе и городе продолжаются аварийные и экстренные отключения. Удалось удержать критическую инфрастуктуру в рабочем состоянии — есть водоподача и водоотведение, все объекты критической инфраструктуры запитаны", — заявил он в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Братчук заверил, что постепенно электричество возвращается в дома потребителей как в Одессе, так и в области.

Ранее энергокомпания ДТЭК заверила, что информация о том, что на восстановление энергетических объектов региона может уйти до нескольких месяцев, касается лишь полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram.