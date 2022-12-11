МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Взрыв повредил объект критической инфраструктуры Херсона, написал в субботу в Telegram-канале назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич. В Одесской области применяют аварийные и экстренные отключения света

Сейчас правобережная часть Херсонской области, в том числе и Херсон, находится под контролем украинских вооруженных формирований. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.

Согласно данным интернет-издания "Страна.ua" поврежден кооператив херсонского облэнерго. Уничтожены несколько единиц техники и построек, сообщило издание в Telegram-канале.