В Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры
В Херсоне получил повреждения из-за взрыва объект критической инфраструктуры
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Взрыв повредил объект критической инфраструктуры Херсона, написал в субботу в Telegram-канале назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич.
Сейчас правобережная часть Херсонской области, в том числе и Херсон, находится под контролем украинских вооруженных формирований. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.
Согласно данным интернет-издания "Страна.ua" поврежден кооператив херсонского облэнерго. Уничтожены несколько единиц техники и построек, сообщило издание в Telegram-канале.
https://1prime.ru/Energy/20221211/839129810.html
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