МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В Черновицкой области повысили лимиты энергопотребления и ввели с воскресенья стабилизационные графики почасовых отключений, сообщил глава местной областной администрации Руслан Запарнюк. На Украине подключили к сети отремонтированный блок АЭС

"Сегодня, 11 декабря, "Укрэнерго" увеличивает мощность для Черновицкой области с предельных 152 на 10 декабря до 172 мВт на 11 декабря. Ее хватит для работы стабилизационных графиков почасовых отключений электроэнергии", — написал он в своем Telegram-канале.

В АО "Черновцыоблэнерго", в свою очередь, отметили, что в регионе возвращаются к графику, где ограничивать электроэнергию будут через каждые три часа для всех 18 групп потребителей области. По техническим причинам в компании не гарантируют подачу электричества "ровно в указанное время", поэтому отключения могут отклоняться на 20-40 минут от часа, указанного в графике, говорится в сообщении на сайте компании.