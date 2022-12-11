НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11дек — ПРАЙМ. В Чувашии более 26 тысяч человек в 90 селах остались без электричества после сильного снегопада, сообщил глава республики Олег Николаев. На участке Арзамас-Канаш задержали движение девяти пассажирских поездов

"Из-за интенсивного снегопада отключение электроэнергии произошло в 90 населенных пунктах 13 муниципалитетов республики с населением более 26 тысяч человек", — написал он в своем Telegram-канале.

Николаев добавил, что к оперативному восстановлению инфраструктуры подключены службы ГКЧС Чувашии.

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин, в свою очередь, сообщил, что "из-за погодных условий все поезда, идущие в Чебоксары, придут с задержкой на 5 часов 10 минут".

Приволжская транспортная прокуратура в связи с задержкой движения поездов на участке станций Арзамас — Канаш Горьковской железной дороги проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров. "По предварительным данным, вследствие погодных условий по техническим причинам были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего и пригородного следования. В настоящее время поезда продолжили движение к станциям назначения", — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.