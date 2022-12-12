МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Энергетики в ряде регионов РФ работают в усиленном режиме из-за непогоды, в частности в Нижегородской и Владимирской областях, Чувашии и Дагестане, сообщило Минэнерго РФ. В Татарстане ограничили движение грузовиков на федеральных трассах

"Энергетики в ряде российских регионов работают в усиленном режиме из-за неблагоприятных погодных условий. Специалисты ведут восстановительные работы в Нижегородской и Владимирской областях, Чувашской Республике, а также Республике Дагестан, где из-за сильного ветра, мокрого снега и дождя происходят массовые отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.

"Россети" также сообщали в воскресенье, что привлекают дополнительные силы для ликвидации последствий непогоды в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Пресс-служба правительства Нижегородской области в воскресенье сообщала, что режим повышенной готовности введен в девяти муниципалитетах региона из-за ледяного дождя. В Чувашии же в воскресенье более 26 тысяч человек в 90 селах остались без света после сильного снегопада.