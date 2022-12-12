В Белоруссии непогода нарушила электроснабжение в 426 населенных пунктах
Ледяной дождь и снегопады нарушили электроснабжение в 426 населенных пунктах Белоруссии
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МИНСК, 12 дек — ПРАЙМ. Непогода привела к перебоям в электроснабжении в 426 населенных пунктах Белоруссии, сообщило в понедельник министерство по чрезвычайным ситуациям республики.
"Энергетики работают в усиленном режиме в условиях непогоды. За прошедшие сутки перебои в электроснабжении зафиксированы в 426 населенных пунктах страны. В их устранении были задействованы 342 человека и 133 единицы техники. Восстановительные работы продолжаются", — сказано в сообщении пресс-службы МЧС.
Сильнее всего последствия ледяного дождя и снегопадов ощущаются в Минской области.
В Белоруссии 12 декабря объявили оранжевый уровень опасности: мокрый снег, дождь, гололедица, местами сильный порывистый ветер. Возможно обледенение проводов и налипание на них мокрого снега.
"Энергоснабжающие организации ведут постоянный мониторинг метеорологической обстановки. Мобилизованы необходимые силы и средства для оперативного устранения технологических нарушений в случае их возникновения. Аварийные бригады несут круглосуточное дежурство", — сообщило МЧС республики.
https://1prime.ru/Energy/20221212/839133784.html
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