МИНСК, 12 дек — ПРАЙМ. Непогода привела к перебоям в электроснабжении в 426 населенных пунктах Белоруссии, сообщило в понедельник министерство по чрезвычайным ситуациям республики. Региональные энергетики работают в усиленном режиме из-за непогоды

"Энергетики работают в усиленном режиме в условиях непогоды. За прошедшие сутки перебои в электроснабжении зафиксированы в 426 населенных пунктах страны. В их устранении были задействованы 342 человека и 133 единицы техники. Восстановительные работы продолжаются", — сказано в сообщении пресс-службы МЧС.

Сильнее всего последствия ледяного дождя и снегопадов ощущаются в Минской области.

В Белоруссии 12 декабря объявили оранжевый уровень опасности: мокрый снег, дождь, гололедица, местами сильный порывистый ветер. Возможно обледенение проводов и налипание на них мокрого снега.

"Энергоснабжающие организации ведут постоянный мониторинг метеорологической обстановки. Мобилизованы необходимые силы и средства для оперативного устранения технологических нарушений в случае их возникновения. Аварийные бригады несут круглосуточное дежурство", — сообщило МЧС республики.