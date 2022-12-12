МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Предприятия "Сибирской генерирующей компании" (СГК) в ноябре увеличили выработку электрической энергии на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 7,998 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "Теперь начнутся проблемы": зима проверяет энергетику Европы на прочность

"В ноябре электростанции СГК выработали 7 998 миллиона кВт.ч электроэнергии. На 24% больше этого же периода 2021 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главными причинами увеличения выработки стали рекордно низкая водность Енисейского бассейна, а также рост потребления электроэнергии во второй ценовой зоне, в том числе в связи с резким понижением температуры воздуха в конце месяца практически по всех регионах.

В абсолютных показателях лидерами выработки электроэнергии стали Рефтинская ГРЭС, Новосибирская ТЭЦ-5 и Красноярская ГРЭС-2, также добавляется в сообщении.

"Увеличение объемов выработки происходит без остановки проектов модернизации Томь-Усинской ГРЭС, всех трех ТЭЦ Красноярска и Приморской ГРЭС", — отмечает компания.

СГК — энергетическая компания, входит в группу "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК), работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Хакасии, Тувы и Приморского края. Компания занимается производством тепло- и электроэнергии, передачей и поставкой тепла и горячего водоснабжения потребителям.