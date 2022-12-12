БУДАПЕШТ, 12 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу подпишет в Бухаресте договор о поставках электроэнергии из Азербайджана в Венгрию через Грузию и Румынию, сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши. СМИ: Венгрия просит ЕК освободить ее от повышения акциза на топливо

"Премьер-министр Виктор Орбан 17 декабря подпишет в Бухаресте договор об электросети, поставляющей электроэнергию из Азербайджана через Грузию и Румынию в Венгрию", — приводит слова Хаваши агентство MTI.

Отмечается, что в подписании договора также примут участие президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что Будапешт поддержит проект, предложенный Баку, по поставкам электроэнергии из Азербайджана по подводному проводу в Румынию, Венгрию и другие страны Европы. По его словам, инвестиция может быть реализована за три-четыре года, и внедрение подобной схемы приблизило бы Венгрию к достижению целей по углеродной нейтральности.