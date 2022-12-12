МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. За последние сутки энергетики Центра и Поволжья устранили свыше 600 обрывов проводов в регионах, пострадавших от непогоды. На особом контроле — ситуация в Нижегородской и Владимирской областях, Республике Чувашия. В других регионах Центрального и Приволжского федеральных округов метеоусловия также осложнены, однако технологические нарушения носят локальный характер.

В частности, на территории Нижегородской области было убрано порядка 900 деревьев, устранено более 150 обрывов проводов, выполнена замена 11 опор ЛЭП. В работах задействовали почти тысячу человек, 349 единиц спецтехники и 38 резервных источников питания общей мощностью 4 МВт.

Во Владимирской области убрано порядка 600 деревьев, устранено более 170 обрывов проводов, выполнена замена 17 опор ЛЭП. Задействовано более 100 человек, 50 единиц спецтехники и шесть резервных источников питания общей мощностью 600 кВт.

В Чувашии убрано около 400 деревьев, устранено почти 280 обрывов проводов на ЛЭП, выполнена замена четырех опор. Задействовано около 190 человек, 60 единиц спецтехники и четыре резервных источника питания общей мощностью 280 кВт.

Несмотря на позитивную динамику восстановительных мероприятий, по ситуации на 10-00 12 декабря 2022 года остаются обесточенными 12,2 тыс. человек в Нижегородской области, 10,6 тыс. человек во Владимирской области и 22,4 тыс. человек в Республике Чувашия.

Дальнейший ход ремонтных работ зависит от метеоусловий. Ситуацию усложняет затрудненный проезд к местам повреждений (снежные заносы, поваленные на дороги деревья). При ухудшении погоды возможны новые и повторные ограничения потребителей.

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра "Россетей" 8-800-220-0-220.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.