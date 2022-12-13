МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Украине необходимы поставки электроэнергии из Европы в объеме до двух гигаватт, заявил Владимир Зеленский в ходе видеообращения на конференции по помощи Украине в Париже. МАГАТЭ пообещало направить постоянные миссии на украинские АЭС

"Как минимум до завершения этого отопительного сезона мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть поставки электроэнергии из стран ЕС на Украину, объем — до 2 гигаватт. Чтобы это стало возможным, нужно решение Евросети операторов систем передачи электроэнергии увеличить импортные мощности. Такая поддержка может стоить около 800 миллионов евро в текущих ценах", — сказал он.

Ранее в минэнерго Украины сообщили, что страна прекращает с 11 октября поставки электроэнергии в Евросоюз в связи с ракетными обстрелами. В Киеве разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы, есть возможность импортировать до 600 МВт, говорил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.