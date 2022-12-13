Зеленский назвал необходимый объем поставок электроэнергии из Европы
Зеленский: Украине нужны поставки электроэнергии из Европы в объеме до двух гигаватт
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Украине необходимы поставки электроэнергии из Европы в объеме до двух гигаватт, заявил Владимир Зеленский в ходе видеообращения на конференции по помощи Украине в Париже.
"Как минимум до завершения этого отопительного сезона мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть поставки электроэнергии из стран ЕС на Украину, объем — до 2 гигаватт. Чтобы это стало возможным, нужно решение Евросети операторов систем передачи электроэнергии увеличить импортные мощности. Такая поддержка может стоить около 800 миллионов евро в текущих ценах", — сказал он.
Ранее в минэнерго Украины сообщили, что страна прекращает с 11 октября поставки электроэнергии в Евросоюз в связи с ракетными обстрелами. В Киеве разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы, есть возможность импортировать до 600 МВт, говорил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.
https://1prime.ru/Energy/20221213/839151677.html
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