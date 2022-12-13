МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. На Украине повреждено почти 50% объектов энергосистемы, заявил в ходе выступления на конференции по помощи Украине в Париже премьер страны Денис Шмыгаль. Зеленский назвал необходимый объем поставок электроэнергии из Европы

"России удалось повредить почти 50% украинской энергосистемы. Нет практически ни одного энергетического объекта, который бы не подвергся атаке. Повреждено 45 подстанций разного класса напряжения, 87 высоковольтных линий электропередач, которые тянутся на тысячи километров. России пока не удаётся уничтожить нашу энергосистему, она сохраняет целостность и управляемость", — сказал он.

Ранее Шмыгаль заявил, что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.