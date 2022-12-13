МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками о неприменении административной ответственности за не грубые нарушения норм и правил использования атомной энергии на территории Запорожской области. Новак анонсировал запуск инновационного блока Курской АЭС — 2

"Административная ответственность за нарушения, не являющиеся грубыми нарушениями норм и правил в области использования атомной энергии, не применяется на территории Запорожской области до 1 января 2028 года", — отмечается в законе.

Под грубым нарушением норм и правил в области использования атомной энергии понимается, согласно закону, нарушение, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей и окружающей среде.

При этом действие примечания распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.

Сам закон также вводит ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения к магистральным газопроводам. Штрафы по соответствующей статье КоАП — до 50 тысяч для должностных лиц с дисквалификацией на срок до трех лет и до миллиона рублей для юрлиц.