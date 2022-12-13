ГД разрешила не применять ответственность за не грубые нарушения на ЗАЭС
ГД приняла закон о неприменении ответственности за не грубые нарушения на ЗАЭС до 2028 года
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками о неприменении административной ответственности за не грубые нарушения норм и правил использования атомной энергии на территории Запорожской области.
"Административная ответственность за нарушения, не являющиеся грубыми нарушениями норм и правил в области использования атомной энергии, не применяется на территории Запорожской области до 1 января 2028 года", — отмечается в законе.
Под грубым нарушением норм и правил в области использования атомной энергии понимается, согласно закону, нарушение, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей и окружающей среде.
При этом действие примечания распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.
Сам закон также вводит ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения к магистральным газопроводам. Штрафы по соответствующей статье КоАП — до 50 тысяч для должностных лиц с дисквалификацией на срок до трех лет и до миллиона рублей для юрлиц.
https://1prime.ru/Energy/20221213/839154866.html
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