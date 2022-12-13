МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на создание правовой основы для функционирования агрегаторов спроса на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Госдума продлила мораторий на наказания за валютные нарушения из-за санкций

Суть управления спросом на электроэнергию состоит в добровольном изменении конечными потребителями их обычного графика нагрузки в ответ на меняющиеся цены на рынке электроэнергии или стимулирующие выплаты для уменьшения пиковой нагрузки в энергосистеме.

В рамках пилотного эксперимента такой механизм показал хорошие результаты: он обеспечивает более равномерную нагрузку на энергосистему благодаря сглаживанию ее роста в пиковые часы, что выгодно всем сторонам, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.

Законопроект закрепляет правовой статус агрегаторов управления изменением режима потребления электроэнергии. Он также вводит новый вид услуг — услуги по управлению изменением режима потребления электроэнергии.

Законопроект обязывает гарантирующих поставщиков и энергосбытовые организации на оптовом рынке электроэнергии и мощности соблюдать установленные правительством РФ показатели финансовой дисциплины, отражающие исполнение обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии. Несоответствие этим показателям станет основанием для лишения их статуса субъекта такого рынка.

Совет рынка при этом будет осуществлять мониторинг финансового состояния гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций и исполнение ими обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии.

Одновременно законопроект обязывает субъекты электроэнергетики предоставлять организациям коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности информацию, необходимую для контроля за выполнением показателей финансовой дисциплины, отражающих исполнение этих обязательств.