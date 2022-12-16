МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. По всей территории Украины экстренно отключают энергию из-за повреждений инфраструктуры, написал заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в мессенджере Telegram. "Нафтогаз Украины" заявил, что почти все котельные в стране работают

Ранее в пятницу в стране объявили воздушную тревогу.

Тимошенко сообщил, что по всей украинской территории вводятся экстренные аварийные отключения электричества в связи с повреждениями энергетических объектов, призвав жителей отнестись к этому с пониманием.

Вооруженные силы России наносят удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи с 10 октября.