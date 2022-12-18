На электростанциях компании Eskom в ЮАР разместят военных
На электростанциях компании Eskom в ЮАР разместят военных после случаев диверсий и краж
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. На некоторых электростанциях государственной энергокомпании Eskom в Южно-Африканской Республики (ЮАР) разместят военных после случаев краж и диверсий, сообщил в эфире телеканала eNCA представитель президента страны Винсент Магвенья.
"Министр обороны дал положительный ответ на запрос со стороны канцелярии президента и министра государственных предприятий развернуть военных на электростанциях, а именно Тутука, Камден, Маджуба и Гротвлеи… Причина запроса в том, что вы все еще страдаем от краж дизельного топлива… Мы все еще страдаем от диверсий с намеренными поломками критически важного оборудования", — сказал он.
Государственная вещательная компания SABC сообщила со ссылкой на Магвенью, что на каждом объекте разместят минимум по 10 военных.
https://1prime.ru/Energy/20221218/839217793.html
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