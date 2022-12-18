МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. На некоторых электростанциях государственной энергокомпании Eskom в Южно-Африканской Республики (ЮАР) разместят военных после случаев краж и диверсий, сообщил в эфире телеканала eNCA представитель президента страны Винсент Магвенья. Посол ЮАР уличил Германию в двойных стандартах по поставкам угля

"Министр обороны дал положительный ответ на запрос со стороны канцелярии президента и министра государственных предприятий развернуть военных на электростанциях, а именно Тутука, Камден, Маджуба и Гротвлеи… Причина запроса в том, что вы все еще страдаем от краж дизельного топлива… Мы все еще страдаем от диверсий с намеренными поломками критически важного оборудования", — сказал он.

Государственная вещательная компания SABC сообщила со ссылкой на Магвенью, что на каждом объекте разместят минимум по 10 военных.