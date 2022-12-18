СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Главным вариантом создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) является отвод вооруженных украинских формирований на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по станции, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Дипломат высказалась о создании зоны защиты Запорожской АЭС

"Западные страны и режим Зеленского продолжают спекулировать на теме создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Хотя всем очевидно, что опасность для атомной станции исходит исключительно от боевиков Зеленского, которые неоднократно обстреливали объект. Поэтому возможен только один вариант создания зоны безопасности, в котором Киев отводит свои войска и тяжелое вооружение на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по атомной станции", — сказал он.

Рогов отметил, что к компетенции России будет относиться защита и охрана станции.

Ранее МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.