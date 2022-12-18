МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Система теплоснабжения Киева в воскресенье полностью возобновила работу, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Эстонии заявили, что страна отдает Украине больше процента своего ВВП

"…Полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом", — он в своем Telegram-канале.

Днем ранее Кличко сообщил, что в Киеве восстановлено водоснабжение, а электроснабжением обеспечены две трети жителей города, при этом без теплоснабжения остается половина города.