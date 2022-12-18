МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. В Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины в воскресенье действуют экстренные отключения света, сообщил украинский телеканал 5.ua. Система теплоснабжения Киева заработала в полном объеме

"Экстренные отключения света применяют в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях", — сказано сообщении 5.ua в Telegram-канале.

По данным энергокомпании ДТЭК "Киевские электросети", в украинской столице вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не применяются, сообщила пресс-служба на сайте компании.

В ДТЭК "Одесские Электросети" сообщили, что в воскресенье в Одессе продолжаются аварийные отключения света, а области — экстренные, хотя уже на следующей неделе могут вернуть графики. Жителей региона просят "набраться спокойствия", приводит текст сообщения компании издание "Одесская жизнь".