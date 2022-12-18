МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. На Украине ограничили атомную генерацию, так как полноценная работа всех объектов энергетической инфрастуктуры не восстановлена, сообщили в национальной компании "Энергоатом". Украинские АЭС вышли на плановую мощность

"18 декабря 2022 по состоянию на 13:00 работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории. Однако суммарную мощность двух блоков ограничивают более чем на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от них весь возможный объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры еще не были восстановлены после обстрелов 16 декабря", — сказано в сообщении компании в Telegram-канале.

В "Энергоатоме" также отметили, что ожидается обновление данной инфраструктуры для возможности скорейшей выдачи полной имеющейся мощности с украинских АЭС.

В воскресенье компания сообщала, что все девять подконтрольных Украине атомных энергоблоков запущены в работу.