МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В Киеве в понедельник ввели экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК "Киевские электросети". NASA показало, как Украина осталась без света после ударов

"В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют", — сказано в сообщении на сайте компании.

Ранее в Киевской областной военной администрации сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в регионе.