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В Киеве ввели экстренные отключения света в понедельник
Энергосети
Новости
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. В Киеве в понедельник ввели экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК "Киевские электросети". "В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные... ПРАЙМ, 19.12.2022
энергетика, энергосети, новости, украина, киев, экстренные ограничения электроснабжения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В Киеве в понедельник ввели экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК "Киевские электросети".
"В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют", — сказано в сообщении на сайте компании.
Ранее в Киевской областной военной администрации сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в регионе.