МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В Одесской области продолжаются экстренные и аварийные отключения света, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. В Киеве ввели экстренные отключения света в понедельник

"В Одессе и области продолжаются аварийные и экстренные отключения электроэнергии", — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне в ДТЭК "Одесские Электросети" сообщили, что в Одессе продолжаются аварийные отключения света, а области — экстренные, вернуть графики отключений рассчитывают на этой неделе.