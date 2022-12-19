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https://1prime.ru/Energy/20221219/839222301.html
В Одессе продолжаются экстренные и аварийные отключения света
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. В Одесской области продолжаются экстренные и аварийные отключения света, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. "В Одессе и области продолжаются... ПРАЙМ, 19.12.2022
энергетика, энергосети, новости, украина, одесская область, экстренные ограничения электроснабжения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В Одесской области продолжаются экстренные и аварийные отключения света, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
"В Одессе и области продолжаются аварийные и экстренные отключения электроэнергии", — написал он в своем Telegram-канале.
Накануне в ДТЭК "Одесские Электросети" сообщили, что в Одессе продолжаются аварийные отключения света, а области — экстренные, вернуть графики отключений рассчитывают на этой неделе.