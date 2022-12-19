МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, по которому административная ответственность за нарушения, не являющиеся грубыми нарушениями норм и правил в области использования атомной энергии, не применяется на территории Запорожской области до 1 января 2028 года. В Запорожской области назвали условие безопасности ЗАЭС

Нововведения касаются нарушений совершенных с 30 сентября 2022 года.

Кроме того, вводится ответственность за нарушение правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения к магистральным газопроводам. Штраф для должностных лиц в составит от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения для должностных лиц предусмотрен штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификации на срок до трех лет, для юридических лиц – штраф от 600 тысяч до одного миллиона рублей.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.