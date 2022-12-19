МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Французская государственная энергогенерирующая компания EDF продлила до июня ремонтные работы на двух атомных реакторах, что осложнит энергоснабжение во Франции и соседних странах зимой, передает агентство Блумберг. Путин изменил перечень сложных объектов использования атомной энергии

"Компания Electricite de France SA продлила на четыре месяца остановку на ремонтные работы двух атомных реакторов, что еще больше осложнит энергоснабжение во Франции и соседних странах этой зимой", — говорится в сообщении агентства.

Как отмечает агентство со ссылкой на сообщение EDF, введение в строй реактора Penly-2 перенесено с 29 января на 11 июня, а перезапуск Golfech-1 с 18 февраля тоже на 11 июня.

Согласно информации агентства, ремонтные работы продлеваются еще на двух реакторах, но на меньший срок. Реактор Civaux-2 начнет функционировать в феврале, а Cattenom-3 — в марте.

Ранее министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр заявлял, что власти Франции рассчитывают, что к концу января в стране будут функционировать 45 атомных реакторов, сейчас 41 атомный реактор находится в рабочем состоянии. Он также выразил мнение, что Франции удастся избежать отключений электричества этой зимой.

Часть атомных реакторов в стране была остановлена на плановые ремонтные работы, на 12 весной были обнаружены следы коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. Французская энергокомпания EDF обязалась перезапустить все остановленные реакторы до зимы, чтобы избежать нехватки электроэнергии в стране.

В начале декабря французский национальный оператор электрических сетей RTE вновь предупредил, что зимой вероятны отключения электричества, отметив, что их удастся избежать лишь в случае снижения энергопотребления на 1-5% и на 15% в случае экстремально холодной зимы. В RTE отметили, что невозможность перезапустить отключенные атомные энергоблоки в срок грозит "тяжелыми последствиями" для энергоснабжения зимой.