Bloomberg: французская EDF продлила ремонтные работы на двух атомных реакторах до июня
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Французская государственная энергогенерирующая компания EDF продлила до июня ремонтные работы на двух атомных реакторах, что осложнит энергоснабжение во Франции и соседних странах зимой, передает агентство Блумберг.
"Компания Electricite de France SA продлила на четыре месяца остановку на ремонтные работы двух атомных реакторов, что еще больше осложнит энергоснабжение во Франции и соседних странах этой зимой", — говорится в сообщении агентства.
Как отмечает агентство со ссылкой на сообщение EDF, введение в строй реактора Penly-2 перенесено с 29 января на 11 июня, а перезапуск Golfech-1 с 18 февраля тоже на 11 июня.
Согласно информации агентства, ремонтные работы продлеваются еще на двух реакторах, но на меньший срок. Реактор Civaux-2 начнет функционировать в феврале, а Cattenom-3 — в марте.
Ранее министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр заявлял, что власти Франции рассчитывают, что к концу января в стране будут функционировать 45 атомных реакторов, сейчас 41 атомный реактор находится в рабочем состоянии. Он также выразил мнение, что Франции удастся избежать отключений электричества этой зимой.
Часть атомных реакторов в стране была остановлена на плановые ремонтные работы, на 12 весной были обнаружены следы коррозии на сварных швах, подключенных к первому контуру труб аварийной системы охлаждения реакторов. Французская энергокомпания EDF обязалась перезапустить все остановленные реакторы до зимы, чтобы избежать нехватки электроэнергии в стране.
В начале декабря французский национальный оператор электрических сетей RTE вновь предупредил, что зимой вероятны отключения электричества, отметив, что их удастся избежать лишь в случае снижения энергопотребления на 1-5% и на 15% в случае экстремально холодной зимы. В RTE отметили, что невозможность перезапустить отключенные атомные энергоблоки в срок грозит "тяжелыми последствиями" для энергоснабжения зимой.
https://1prime.ru/Energy/20221219/839229339.html