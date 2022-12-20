АСТАНА, 20 дек — ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана просит правительство увеличить в 3,4 раза предельный тариф на производство электроэнергии генерирующими станциями республики для модернизации предприятий и снижения износа их оборудования. Завод Hyundai в Казахстане возобновил выпуск моделей Ассent

Выступая во вторник на заседании правительства, министр энергетики республики Болат Акчулаков сообщил, что средний износ оборудования ТЭЦ республики составляет 66%, при этом в ряде городов этот показатель превышает 80%. Средний срок эксплуатации ТЭЦ составляет 61 год, а около 76% теплоэлектроцентралей отработали более 50 лет.

"На текущий момент доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходы для выполнения полноценных ремонтов. Сумма недофинансирования составляет 88 миллиардов тенге (188 миллионов долларов — ред.)", — сказал министр.

По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос принятия в 2023 году новой программы "Тариф в обмен на инвестиции". По оценкам министерства, программа позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций и тем самым повысить надежность работы энергосистемы и обеспечить исполнение снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году.

"Кроме того, требуется увеличение предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности с 590 тысяч тенге (1,3 тысячи долларов — ред.) до 2 миллионов тенге (4,3 тысячи долларов — ред.) за мегаватт в месяц с последующим индексированием на уровень инфляции", — сказал глава минэнерго.